Macugnaga, soccorso alpino al lavoro per il recupero di una bambina ferita

Il soccorso alpino è impegnato in un intervento nel territorio di Macugnaga, dove una bambina di 5 anni ha riportato una grave ferita in seguito ad una caduta, con un’importante perdita di sangue. Sono dunque intervenuti i soccorritori della stazione di Macugnaga, in attesa dell’arrivo dell’eliambulanza. L’incidente è avvenuto in una zona in cui non è possibile effettuare un atterraggio con l’elicottero e si renderà dunque necessaria una manovra di recupero tramite verricello.