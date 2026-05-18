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Ultim'ora | 18 maggio 2026, 18:18

E' morto Gianclaudio Bressa, da sindaco di Belluno a parlamentare Ulivo e Pd

E' morto Gianclaudio Bressa, da sindaco di Belluno a parlamentare Ulivo e Pd

(Adnkronos) - È scomparso improvvisamente Gianclaudio Bressa, 70 anni, parlamentare bellunese più volte eletto nelle liste dell'Ulivo e del Pd nella circoscrizione del Trentino-Alto Adige. Viveva a Firenze ed è stata una delle due figlie a trovarlo esanime in casa. Bressa aveva iniziato il suo impegno politico nella Dc, è stato sindaco di Belluno e poi a lungo parlamentare dell'Ulivo e del Pd. E' stato sottosegretario agli Affari regionali, alle Autonomie speciali e alle minoranze linguistiche di diversi governi di centrosinistra e presidente della Commissione dei Sei, organo paritetico della provincia di Bolzano incaricato di elaborare le disposizioni di attuazione dello Statuto di Autonomia. 

 

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