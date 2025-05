Benessere e oncologia: nuovi percorsi di formazione per gli operatori con Enaip

Lunedì 12 maggio la sala Buon Pastore di Gravellona Toce ha ospitato un evento dal forte valore umano e professionale: “Benessere e oncologia: formarsi per avere cura”, promosso da Enaip Piemonte Ets in collaborazione con Lilt Vco e Confartigianato Imprese Piemonte Orientale.

L’incontro ha voluto mettere al centro il legame tra il mondo dell’estetica e quello della salute, approfondendo il ruolo che acconciatori, estetiste e professionisti del settore beauty possono avere nel percorso di benessere delle persone che affrontano una malattia oncologica.

A dare avvio ai lavori è stata Francesca Marcone, responsabile del servizio imprese di Enaip Piemonte, che ha presentato il progetto “Accademia Piemonte per il commercio e l’artigianato di servizi”, illustrando le numerose opportunità formative gratuite rivolte alle imprese e ai professionisti del territorio. Un’offerta dinamica e personalizzabile, pensata per sostenere la crescita delle competenze in settori chiave come quello del benessere.

È poi intervenuto Francesco Pesce, presidente di Lilt Vco, che ha raccontato con passione l’evoluzione della collaborazione con Enaip, tra cui l’importante progetto della Banca della Parrucca, un servizio che offre un concreto supporto alle persone colpite da alopecia durante le terapie. Pesce ha condiviso anche le molteplici iniziative dell’associazione, tutte orientate non solo alla prevenzione, ma anche alla cura e al sostegno globale dei pazienti e delle loro famiglie.

A toccare profondamente la platea è stato l’intervento della dottoressa Adelaide Mellano, vicepresidente di Lilt Vco, che ha sottolineato come la qualità della vita delle persone malate di tumore passi anche attraverso il recupero della propria immagine, del sentirsi ancora se stessi e della possibilità di mantenere relazioni sociali e affettive. “Vedersi belli aiuta a sentirsi vivi”, un messaggio potente che richiama il valore terapeutico dell’estetica quando viene proposta con consapevolezza, empatia e rispetto.

A seguire, Marianna Rampini e Alberto Lepri, direttori dei centri di formazione Enaip di Domodossola e Omegna, hanno presentato i due percorsi formativi gratuiti pensati proprio per il settore: tecniche di trattamenti estetici per il benessere in oncologia e tecniche di trattamenti per l’immagine e il benessere in oncologia. I corsi sono finanziati dall’accademia e nascono con l’obiettivo di formare operatori capaci non solo tecnicamente, ma anche umanamente, di prendersi cura di persone che attraversano una fase delicata della propria vita. I direttori hanno ribadito l’impegno di Enaip nel costruire un’offerta formativa su misura, calibrata sulle esigenze concrete delle imprenditrici e degli imprenditori del settore beauty.

Presente all’incontro anche Marco Vella, in rappresentanza di Confartigianato Vco, che ha ricordato quanto la formazione sia oggi uno strumento fondamentale per rendere il lavoro artigiano ancora più qualificato, sostenibile e vicino ai bisogni reali delle persone.

L’evento si è rivelato un momento prezioso di dialogo e ispirazione, che ha saputo valorizzare la bellezza come parte integrante della cura. Una bellezza che non è solo estetica, ma anche relazione, dignità e presenza.