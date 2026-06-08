Al Calvario l’incontro annuale tra Kiwanis Domodossola e Oberwallis

Si è svolto sabato 6 giugno al Sacro Monte Calvario di Domodossola il tradizionale incontro annuale tra il Kiwanis Club Domodossola e il club gemellato dell’Oberwallis, appuntamento che da anni rinnova la collaborazione tra le due realtà nel segno del service e di progetti condivisi.

La giornata si è aperta con la visita al complesso monumentale e ai suoi giardini, accompagnata da un percorso di approfondimento sulla storia e sul valore artistico del sito, uno dei luoghi simbolo del patrimonio ossolano. L’incontro ha rappresentato anche un momento di conoscenza e scambio culturale tra i partecipanti italiani e svizzeri.

A seguire, un momento di raccoglimento con il saluto del rettore del santuario ha sottolineato il significato dell’iniziativa, centrata sul dialogo tra persone e comunità diverse ma accomunate dagli stessi valori di servizio e solidarietà.

La conviviale ospitata negli spazi del Calvario ha poi riunito i soci dei due club in un’occasione di confronto informale su attività svolte e prospettive future. In questa sede è stato ribadito il sostegno degli amici dell’Oberwallis ai progetti di service attivi sul territorio ossolano, confermando una collaborazione consolidata nel tempo.