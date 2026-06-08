Crevoladossola, gli studenti progettano un videogioco educativo: nasce “Creogame”

Un videogioco ideato e realizzato dagli studenti come strumento educativo. È il risultato di “Creogame”, progetto che ha coinvolto 22 alunni della classe 2ª A della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Fratelli Casetti, presentato ufficialmente il 3 giugno 2026.

L’iniziativa si è sviluppata tra ottobre e novembre 2025 attraverso cinque laboratori pomeridiani per un totale di 12 ore, durante i quali gli studenti hanno lavorato alla progettazione e allo sviluppo di un videogioco originale, seguendo tutte le fasi del processo creativo e tecnico.

Il progetto, realizzato con il patrocinio del Kiwanis Club Domodossola, ha portato alla creazione di “Healthy Bear – La merenda dell’orso M29”, un gioco educativo dedicato al tema della corretta alimentazione, disponibile online sul sito www.creogame.com.

Il percorso è stato guidato da Michele Scaciga, specialista in intelligenza artificiale e sviluppo applicativo, con il supporto dei docenti Francesca Fabbri, Alessandro Feltre e Luisella Vigna, che hanno accompagnato la classe in tutte le fasi del lavoro.

Gli studenti hanno affrontato progettazione, programmazione e realizzazione del prodotto finale, integrando competenze digitali e didattiche in un’attività collettiva che ha unito tecnologia e apprendimento.