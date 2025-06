Ad Anzino celebrazioni per Sant'Antonio da Padova

Sono iniziate ad Anzino le celebrazioni per Sant'Antonio, e la statua del santo è già esposta presso il santuario dove i pellegrini possono recarsi. Quella del legame tra il santo e il paese di Anzino è una tradizione che ha più di trecentocinquant'anni. La devozione al Santo ha origini antiche, ed è legata a un quadro considerato miracoloso, che rappresenta i miracoli del santo. Nel 1669 alcuni anzinesi emigrati a Roma commissionarono un quadro ad un pittore romano, secondo la tradizione a servizio della nobile ed antica casata Borghese. La tela dovette superare vari momenti di pericolo durante il trasporto da Roma, durante i quali essa divenne più volte completamente bianca, come se non fosse mai stata dipinta. Concluso felicemente il viaggio, la pala giunse al paese di Anzino nel mese di gennaio. La leggenda narra che all'arrivo del quadro sui prati innevati del paese sbocciarono i gigli e quel momento festoso è celebrato a gennaio nella festa del giglio. La memoria di Sant’Antonio è celebrata solennemente il 13 giugno di ogni anno e la domenica successiva si festeggia invece la memoria dei santi Bernardo e Antonio da Padova. Anzino è meta di numerosi pellegrini ogni anno, che arrivano soprattutto a piedi, attraverso la rete dei Cammini di Sant’Antonio, un sistema di sentieri antichissimo attraverso le alpi e le vallate.

In questi giorni, dunque, alle 7.00 del mattino e alle 20.30 viene celebrata la santa messa, mentre la festa vera e proprio dedicata al Sant'Antonio da Padova inizierà giovedì 12 giugno con i primi vespri cui seguiranno venerdì 13 giugno, oltre alle messe alle 6.00, 7.00 e 8.00 del mattino, la processione dei 13 giri alle 10.00 e la santa messa solenne e la processione lungo la via crucis alle 10.30. Le celebrazioni sono presiedute dal cardinale Francesco Coccopalmerio.

Il giorno della festa solenne sarà dunque domenica 15 giugno con la santa messa, la benedizione della nuova statua dedicata a San Bernardo alle 11.00, il vespro solenne e la processione lungo la via Crucis alle 15.30. Le celebrazioni saranno presiedute dai canonici di San Bernardo. In paese i pellegrini potranno trovare posti di ristoro presso il circolo Acli e l'ex asilo.