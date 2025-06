A Domo un'associazione per vivere gli ideali dello scautismo

An.Rge (Associazione Nazionale Reparti Giovani Esploratori) annuncia l’apertura di una nuova sezione a Domodossola, che si rivolge in particolare ai giovani che desiderino vivere l’avventura e la vita all’aria aperta, scoprire la natura attraverso il gioco e momenti formativi, o semplicemente per conoscere nuovi amici, ma anche ad adulti che vogliano abbracciare l’ideale dello scautismo o a tutti gli scout che con il tempo si sono allontanati da altre associazioni.

Prende dunque il via l’attività di arruolamento di ragazzi e ragazze dagli 11 ai 21 anni per la sezione “Reparto di Domodossola”. Chi fosse interessato può contattare i numeri 331 9212121 o 329 0363446 oppure l’indirizzo an.repartigiovaniesploratori@gmail.com. Non è prevista un’iscrizione, ma solo una quota associativa che comprende l’assicurazione (il costo è di 50 euro annui).

An.Rge è un’associazione giovanile educativa, preposta alla formazione della persona secondo i principi e il metodo educativo scout ideato da Robert Baden Powell, fondatore del movimento dello scautismo. L’associazione è laica, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.