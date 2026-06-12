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Video | 12 giugno 2026, 13:48

Sanità: Marnati (Regione Piemonte), 'investiamo su robot e Ia mantenendo figura umana al centro'

Sanità: Marnati (Regione Piemonte), 'investiamo su robot e Ia mantenendo figura umana al centro'

(Adnkronos) - > "Come Regione Piemonte in questi anni abbiamo scelto di investire risorse per raccogliere i dati clinici, preservarli e metterli a disposizione della scienza per efficientare quei processi che servono a trovare nuove soluzioni, anche mettendo a sistema robot e intelligenza artificiale. Abbiamo anche avviato percorsi, assieme all'università, con l'obiettivo di superare le conoscenze attuali e dare un futuro migliore alle nuove generazioni". Così Matteo Marnati, assessore all'Ambiente Energia, innovazione, ricerca e servizi digitali della Regione Piemonte, intervenendo al XXVI Convegno Nazionale dell'Associazione italiana ingegneri clinici. 

 

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