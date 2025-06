“Sempione 45 – Il salvataggio della galleria”: una storia di Resistenza raccontata da Guido Petter

Venerdì 13 Giugno, ore 21:00, nello Spazio Contemporaneo della Società di Mutuo Soccorso di Domodossola si terrà, a cura del Circolo letterario “L’Obelisco” in collaborazione con l’Associazione Culturale Letteraltura, la presentazione del volume “Sempione 45 – Il salvataggio della galleria” di Guido Petter, professore emerito di Psicologia, partigiano nella brigata Garibaldi operante sui monti dell’Ossola e del Vergante, nato nel 1927 e deceduto nel 2014

Autore di numerosi libri per adolescenti, in questo libro racconta un’avventura che descrive una storia vera della Resistenza, un libro per ragazzi destinato anche agli adulti, nel quale di racconta il salvataggio della galleria del Sempione avvenuto in Val d’Ossola nell’Aprile del 1945 che i tedeschi si preparavano a farla saltare, e con essa il collegamento con la Svizzera.

Un gruppo di giovani partigiani non potendo far esplodere le sessanta tonnellate di tritolo depositate nella stazione di Varzo perché l’esplosione avrebbe distrutto il paese, durante la notte salvarono la galleria con un piano audace e sorprendente.

Ne parleranno la prof.ssa Elena Mastretta, direttrice dell’Istituto Storico della Resistenza di Novara e il prof. Michele Airoldi del liceo Cavalieri di Verbania.

La serata sarà moderata dalla professoressa Barbara Bottazzi del Circolo letterario “L’Obelisco”.

Ingresso con offerta libera a favore delle attività del Circolo “L’Obelisco”.