Domodossola è pronta per la patronale dei Santi Gervaso e Protaso

La città di Domodossola è pronta per la festa patronale. Martedì 17 giugno alle 20.45 si svolgerà la veglia di preghiera dei Santi Gervaso e Protaso, mercoledì 18 giugno alle 21.00 il concerto dei Santi Patroni.

Giovedì 19 giugno a partire dalle 20.30 sarà celebrata la messa; seguirà la processione con le statue dei “Santini” lungo le vie cittadine. La processione percorrerà piazza della Chiesa, via Pellanda, via Facchinetti, via Montegrappa, via Canuto, via degli Osci, via Beltrami, piazza Repubblica dell’Ossola dove ci sarà la benedizione alla città, poi il corteo proseguirà per via Faccini, piazza Ruminelli, via don Minzoni, via Bagnolini, via Marconi, piazza Cavour, via Briona, piazza Mercato, via Giavina, piazza della Chiesa.

Domenica 22 giugno alle 11.00 sarà celebrata la messa per la festa degli anniversari di matrimonio e degli anziani. A seguire, il pranzo all’oratorio di via Montegrappa. In oratorio sarà possibile ammirare una piccola mostra di disegni realizzati dagli anziani che frequentano gli incontri del gruppo Anna e Simeone. Per partecipare al pranzo e per ricevere la pergamena per chi ricorda l'anniversario di matrimonio occorre telefonare all'ufficio parrocchiale 0324-243163 entro il 16 giugno.