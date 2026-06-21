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Carlo Dellapiazza di anni 87
Diego Giozza di anni 74
Laidotto Adriana in Darioli di anni 88
Piero Ricchi
sabato 20 giugno
Terreni Mario di anni 84
Maria Luigia "Luisa Viscardi" ved. Conti di anni 87
Pietro Ricchi di anni 80
venerdì 19 giugno
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Sttrazzera Anronio di anni 80
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Fauna selvatica, incontro in regione con gli agricoltori di Novara, Vco e Vercelli
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21 giugno 2026, 13:50
Carlo Dellapiazza di anni 87
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
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