Colori, musica e tradizioni al mercato: i gruppi folcloristici animano la mattinata

Stamattina il mercato domese è stato arricchito da un grande spettacolo vivace e colorato offerto dai gruppi folcloristici con costumi tradizionali, provenienti da tutta l'Ossola, che passeggiavano tra le bancarelle. In molti in particolare svizzeri si sono fermati a scattare delle foto. Poi in piazza Rovereto i gruppi si sono esibiti con balli e musiche.

Erano presenti in costume una settantina di persone, alcune donne avevano cesti con mazzetti di lavanda, fiori di campo ed erbe aromatiche che distribuivano ai passanti. Soddisfatta della grande partecipazione la presidente della Proloco di Domodossola Vanda Cecchetti: "L'evento - ha detto - intende preservare e promuovere il nostro patrimonio culturale coinvolgendo la comunità".

La manifestazione rientrava nel programma il solstizio d’estate organizzato dalla Pro Loco di Domodossola. Questa sera in piazza Mercato alle ore 21 è previsto un concerto con Laura Parodi e il Trio della Vittoria, con canti e musiche della tradizione popolare dal titolo “dai monti al mare”.