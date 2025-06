Lunedì a Pallanza l’ultimo saluto a Sandro De Marchi

Si svolgeranno lunedì 23 giugno alle ore 15, nella chiesa di San Giuseppe a Pallanza, i funerali di Sandro De Marchi, l’operaio forestale di 61 anni che ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro a Calasca Castiglione.

De Marchi, residente a Villadossola, stava operando su un sentiero montano per lavori di manutenzione quando è precipitato in un tratto particolarmente impervio. La caduta, di circa cento metri, si è rivelata purtroppo fatale. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe cercato di evitare il volo aggrappandosi a una staccionata in ferro, che però ha ceduto, non riuscendo a sostenere il suo peso.

Sandro De Marchi lascia il figlio Simone con la mamma Maura, il fratello Alberto con la moglie Mirta e i figli Fabio e Francesca, la zia Piera con i familiari, oltre a parenti e numerosi amici che lo ricordano con affetto.

La salma partirà dalla Casa Funeraria Pelgantini del Croppo di Trontano, in via Leonardo da Vinci 8. Dopo la cerimonia religiosa, il feretro sarà accompagnato per la cremazione. Chi vorrà partecipare a un momento di preghiera potrà farlo domenica 22 giugno, alle ore 18, con la recita del rosario presso la stessa casa funeraria.