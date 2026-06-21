Sanità digitale: presentato in regione il kit europeo che racconta 16 nuove professioni HealthTech

Sedici professioni emergenti della sanità digitale saranno presto a disposizione di orientatori, studenti e giovani in cerca di opportunità nel settore HealthTech grazie al nuovo kit di orientamento sviluppato nell'ambito del progetto europeo “Care about It”: lo strumento è stato presentato a Torino, al Grattacielo della regione Piemonte durante un incontro dedicato all’orientamento alle nuove professioni della sanità digitale, alle orientatrici e alle referenti regionali di Obiettivo Orientamento Piemonte.

“La trasformazione digitale sta cambiando profondamente il modo di organizzare e gestire i servizi sanitari e richiede competenze sempre nuove, capaci di coniugare conoscenze tecnologiche e attenzione alla persona. Per questo iniziative come il progetto europeo Care about It assumono un particolare valore: aiutano i giovani a conoscere le professioni emergenti della sanità digitale e contribuiscono a costruire le competenze di cui il sistema sanitario avrà sempre più bisogno nei prossimi anni. Come regione Piemonte guardiamo con grande attenzione a questi percorsi di orientamento e formazione, perché investire sulle professionalità del futuro significa investire sulla capacità di innovazione, qualità ed efficienza della sanità di domani”, sottolineano gli assessori regionali alla sanità, Federico Riboldi, e alla formazione professionale, Daniela Cameroni.

Il kit raccoglie 16 profili professionali, come tecnico di informatica medica, assistente di supporto eHealth etc, selezionati dai partner del progetto in Italia, Finlandia, Paesi Bassi ed Estonia, offrendo una panoramica delle competenze richieste dalla trasformazione digitale della sanità e dei nuovi scenari occupazionali che stanno emergendo in Europa. L'obiettivo è supportare le attività di orientamento e aiutare studenti e giovani a conoscere le opportunità professionali legate all'innovazione tecnologica applicata alla salute. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto europeo Care about It, di cui Apro Formazione di Alba è partner e referente per l'Italia.

“La sanità sta cambiando rapidamente grazie al digitale, ma molti giovani e adulti non conoscono ancora le professioni che stanno nascendo - dichiara Antonio Bosio, direttore generale di Apro Formazione - anche l'aumento della domanda di servizi sanitari richiede sistemi sempre più digitalizzati e nuove professionalità: il progetto Care about It prova a colmare questo divario mettendo a disposizione un kit che racconta 16 professioni emergenti della HealthTech”.

L'ente da anni opera a livello regionale, nazionale ed europeo nella progettazione e realizzazione di percorsi formativi, attività di orientamento e progetti per l'innovazione delle competenze collaborando con imprese, istituzioni e organizzazioni del territorio per favorire l'occupabilità delle persone e lo sviluppo delle professionalità richieste dai processi di trasformazione economica, tecnologica e sociale. Nel corso dell'evento sono stati inoltre approfonditi i temi dell'orientamento professionale e delle Career Management Skills, con un focus sulle metodologie e sugli strumenti utili ad accompagnare studenti e futuri professionisti nella scelta dei percorsi più coerenti con l'evoluzione del settore.

Attualmente in fase di validazione, il kit sarà completato nell'autunno 2026 con una guida metodologica dedicata al suo utilizzo e sarà successivamente reso disponibile agli orientatori interessati. Care about It è finanziato dal programma Erasmus+ Centres of Vocational Excellence e punta a rafforzare la cooperazione europea tra formazione professionale, sanità e innovazione digitale, contribuendo allo sviluppo delle competenze necessarie per affrontare le sfide del sistema sanitario dei prossimi anni.