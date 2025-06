Motori e inclusione a Domobianca365 con "Metti in moto un sorriso"

Nuovo appuntamento nel programma estivo di Domobianca365: domenica 22 giugno a partire dalle 10.00 arriva “Metti in moto un sorriso”, promosso in collaborazione con Anffas e il Ciss. L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare i partecipanti sul tema della disabilità e dell’inclusione. Il momento più atteso è certamente il consueto “motogiro al Lusentino”, che offre ai ragazzi di Anffas e Ciss di salire a bordo delle motociclette per far provare loro l’ebbrezza delle due ruote.