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Video | 26 giugno 2026, 12:29

Imprese: Di Paolo (Bat Trieste), 'studio Mib di Trieste mostra importanza del valore condiviso'

Imprese: Di Paolo (Bat Trieste), 'studio Mib di Trieste mostra importanza del valore condiviso'

(Adnkronos) - "Lo studio del Mib di Trieste, giunto alla sua terza edizione, evidenzia che ogni euro investito da Bat Trieste genera € 5,5 per l'economia. Questo è proprio quello che noi volevamo fin dall'inizio, ossia il concetto di 'shared value', il valore condiviso che ricade sul territorio". Lo afferma Andrea Di Paolo, presidente di Bat Trieste e vicepresidente di Bat Italia, intervenendo nel capoluogo friulano all'incontro durante il quale è stato presentato lo studio realizzato da Mib - Trieste School oF Management sull'impatto dell'hub sulla città e sul Paese. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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