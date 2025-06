Conto alla rovescia per la nomina del presidente delle Aree Protette dell'Ossola

Occhi puntati sulla Regione per la nomina del presidente del Parco Veglia-Devero-Antrona, nomina che dovrebbe avvenire entro la fine di giugno. Una carica per la quale resterebbe favoriti Pier Leonardo Zaccheo, ex sindaco di Trontano e ex presidente della Comunità Montana Valle Ossola, e l'attuale presidente del parco Vittoria Riboni.

Un nome, quello di Zaccheo, sostenuto da alcuni assessori regionali che lo hanno reso noto quando hanno incontrato una delegazione di amministratori ossolani. Questi ultimi però impegnati a sostenere l’attuale presidente Vittoria Riboni. Più di un sindaco ha lamentato come la giunta regionale non abbia consultato gli amministratori interessati, il cui territorio comunale è compreso nei confini delle Aree protette dell’Ossola.

Una vicenda nella quale si inserisce anche quella dell’emendamento, presentato da Claudio Sacchetto di Fratelli d’Italia, che mirava proprio ad escludere il coinvolgimento delle istituzioni locali nella nomina dei presidenti degli enti Parco. Se accolta avrebbe modificato la legge regionale che disciplina la tutela delle aree naturali e della biodiversità. Cancellando di fatto la formula «d’intesa con le comunità delle aree protette» relativa alla nomina dei presidenti degli enti parco. Ma l’emendamento, che per molti era un vero colpo di mano, è stato ritirato pochi giorni fa.