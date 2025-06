Elisa Longo Borghini sfiora il titolo tricolore a cronometro: è seconda per 6"

Elisa Longo Borghini va vicinissima al titolo italiano a cronometro, ma deve arrendersi per appena 6 secondi a Vittoria Guazzini (FDJ-Suez), che vince con un tempo di 34’19” sui 28 km del percorso, confermandosi campionessa per il secondo anno consecutivo. Longo Borghini era in testa al rilevamento intermedio, ma perde terreno nel finale. Terza Federica Venturelli (UAE Development Team), a 1’15”.