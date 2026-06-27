Crevoladossola in festa per la patronale dei Santi Pietro e Paolo

A Crevoladossola si rinnova la tradizione dei santi patroni con tre giorni di festa dedicati ai Santi Pietro e Paolo, dal 27 al 29 giugno.

Si comincerà oggi, sabato 27 alle 19.30 con la “Cena nel Castello”, lungo via Dei Silva. Domenica 28 un aperitivo musicale in località Cuslone, occasione di incontro e allegria tra note e brindisi.

Lunedì 29 sarà invece dedicato alla celebrazione religiosa, con la partecipazione delle corali parrocchiali e dei corpi musicali di Crevola e Oira. Alle 20.30 il ritrovo in via Dei Silva dei gruppi parrocchiali, delle associazioni e dei rappresentanti delle frazioni con gli stendardi. Alle 20.50 la partenza della processione verso la chiesa, dove sarà poi celebrata la messa; al termine, la processione intorno alla chiesa con lo stendardo e le reliquie dei santi e la benedizione delle frazioni di Crevola.