Prime Minister, aperte le candidature per la scuola di politica per giovani donne

Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione di “Prime Minister”, la scuola di politica dedicata alle giovani donne sostenuta sul territorio del Vco dalla Fondazione Comunitaria e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

Prime Minister è un progetto di inclusione ed empowerment femminile nata per offrire una scuola di leadership, politica e cittadinanza attiva per ragazze tra i 14 e i 19 anni, con l’obiettivo di aiutarle a realizzare le proprie ambizioni e contribuire al bene comune.

La scuola di Verbania, attiva dal 2024, fa parte delle scuole del nord ovest, sostenute dalla Fondazione Compagnia di San Paolo per coinvolgere territori marginali in esperienze innovative.

Il percorso gratuito prevede dieci incontri mensili, da ottobre a giugno, presso la sede Buon Pastore di Gravellona Toce. Le partecipanti incontreranno speaker da vari settori e parteciperanno a workshop su cittadinanza attiva e competenze trasversali.

Le candidature sono aperte fino al 30 settembre. Il progetto è curato da associazione Contorno Viola, attiva nell’empowerment giovanile e nell’educazione civica. Per qualsiasi informazione è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo vco@primeminister.it. Per candidarsi, invece, è necessario compilare il modulo disponibile sul sito di Prime Minister.