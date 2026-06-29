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Cronaca | 29 giugno 2026, 20:57

Tragico bagno nel lago in Canton Ticino: 75enne annegato al largo della spiaggia di Porto Ronco nel Locarnese

Il bagnante è stato individuato poco distante dalla battigia a una quindicina di metri di profondità: una volta portato a riva, sono iniziate le manovre di rianimazione continuate poi anche dai soccorritori del Salva, ma per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare

(foto d'archivio)

(foto d'archivio)

Tragico bagno nel lago in Canton Ticino oggi, 29 giugno, poco prima delle 14, quando è stata segnalata alla Centrale comune d'allarme (CECAL) la scomparsa di un bagnante al largo della spiaggia di Porto Ronco. 

Per le ricerche sono subito intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Ascona. Il corpo privo di sensi dell'uomo, un 75enne cittadino svizzero domiciliato nel canton Berna, è stato quindi individuato poco distante (a una quindicina di metri di profondità) e portato a riva. 

Qui sono immediatamente cominciate le manovre di rianimazione, poi continuate dai soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA), nel frattempo giunti sul posto. Nonostante i tentativi, l'uomo è deceduto. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team. 

Redazione

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