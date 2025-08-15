La Val Bognanco celebra la festa di San Rocco

Sabato 16 agosto si celebra la festa di San Rocco a Graniga, in Val Bognanco, con la messa celebrata alle 15.30 presso l’oratorio della frazione. Domenica 17 agosto, alle 10.30, si terrà "Occhio Ladro", un’attività di lettura e laboratorio per bambini e bambine tratta dal lavoro di Chiara Carminati e Massimiliano Tappari, condotta da Silvia Baiettini, presso il centro polifunzionale in località Fonti. Nella stessa giornata si svolgerà la festa di San Rocco anche a Pioi, dove la Messa sarà celebrata alle 15.30 all’oratorio della frazione. In serata, alle 21.00, presso il centro Guido Prada di San Lorenzo, ci sarà un incontro con lo scrittore Giuseppe Possa, che presenterà il suo nuovo libro “A tempo libero”.

Lunedì 18 agosto, a San Lorenzo, appuntamento con "Bognanco sotto le stelle": alle 21.00, concerto in piazza.