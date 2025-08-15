 / Cultura

Seo Cai e coro Trentino: la collaborazione si rinnova a Domodossola

Il prossimo 25 ottobre è in programma un concerto nella chiesa della Cappuccina

Il coro Seo Cai, unitamente alla sezione Seo Cai di Domodossola, annuncia un’importante collaborazione: il prossimo 25 ottobre ospiterà infatti nella chiesa di Sant’Antonio della Cappuccina un concerto del prestigioso Coro Trentino. Una collaborazione, quella tra le due realtà, che dura da quarant’anni, a testimonianza di un legame di stima e segno di condivisione per la comune cultura alpina.

l.b.

