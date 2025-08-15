Seo Cai e coro Trentino: la collaborazione si rinnova a Domodossola

Il coro Seo Cai, unitamente alla sezione Seo Cai di Domodossola, annuncia un’importante collaborazione: il prossimo 25 ottobre ospiterà infatti nella chiesa di Sant’Antonio della Cappuccina un concerto del prestigioso Coro Trentino. Una collaborazione, quella tra le due realtà, che dura da quarant’anni, a testimonianza di un legame di stima e segno di condivisione per la comune cultura alpina.
In Breve
venerdì 15 agosto
mercoledì 13 agosto
martedì 12 agosto
lunedì 11 agosto
domenica 10 agosto
sabato 09 agosto
venerdì 08 agosto
Che tempo fa
Rubriche
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?