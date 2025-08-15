''La Lega ha silurato Lana perché vuole la presidenza della Provincia''

‘’La Lega ha silurato Alessandro Lana perché dice che è il suo turno alla presidenza della Provincia’’. Emanuele Vitale, capogruppo Pd a Tecnoparco non nasconde le mosse politiche in atto per il rinnovo delle cariche in Provincia. Nel dibattuto di mercoledì sera alla Lucciola di Villadossola ammette il dialogo aperto col sindaco domese Lucio Pizzi, ma accenna anche alle lotte interne al centrodestra nel Vco.

‘’Quello con Pizzi è un dialogo nato dopo esserci trovati spesso su posizioni identiche in provincia – dice Vitale – mentre con Albertella, il dialogo è impossibile’’. Lo dice dopo aver messo in evidenza come il Governo e la politica regionale abbiano creato difficoltà, con i tagli per la manutenzione alle strade (Salvini ndr), con il tentato golpe sui canoni (Fdi ndr), sul Distretto dei Laghi. ‘’Cirio venne a fare campagna dicendo che avrebbe salvato il Distretto – afferma Vitale - , oggi siamo parte di un quadrante’’.

Anche Riccardo Brezza (segretario provinciale Pd) non è tenero con Albertella: ‘’E’ uno che va per la sua strada e non dialoga. Tornerà nel centrodestra dove si fa dettare le scelte dalla Lega. Ci siamo trovati con Domodossola a fare opposizione e quindi è giusto proseguire su quel percorso’’.

Per Alberto Preioni (Lega, sottosegretario regionale) ‘’il mio partito ha sempre difeso quella provincia che la legge Del Rio ha distrutto, facendo una cosa fuori di testa. Con me in Regione la provincia ha avuto garantite molte risorse. Albertella? Col sindaco di Verbania c’è dialogo’’

A rimarcare la strana coppia Pd-Pizzi era stato poco prima Angelo Tandurella (responsabile provinciale di Fratelli d’Italia): ‘’Albertella ha dimostrato la sua storia di uomo di centrodestra e oggi c’è una alleanza che ben governa. Innegabile che dall’altra parte ci sia una alleanza tra il sindaco Pizzi e il Pd’’.

Un po’ sorpreso delle dichiarazioni il segretario domese del Pd, Antonio Leopardi, seduto tra il pubblico: ‘’Alleati di Pizzi? A noi non risulta’’.