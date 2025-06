Cava Fontanaverde, sei anni di inattività: nuova interrogazione da Uniti per Villa

Il gruppo consiliare Uniti per Villa ha presentato una nuova interrogazione all’amministrazione comunale di Villadossola riguardante la Cava Fontanaverde, che risulta dismessa da circa sei anni. “In data 15 maggio 2024 – ricordano dalla minoranza – veniva inviata un’interrogazione relativa alla situazione complessiva della Cava Fontanaverde.

In data 3 giugno 2024 il sindaco rispondeva evidenziando che “l’indagine di mercato per l’individuazione di eventuali operatori economici interessati a proseguire l’attività di cava non ha dato esito positivo”. Oltre a riportare quanto determinato dalla provincia in relazione all’istanza di avvio della fase di verifica della procedura Via inoltrata dalla società Gemma Srl, la risposta del sindaco terminava con la seguente indicazione: “la società Gemma Srl deve presentare il progetto di variante al recupero ambientale”.

Il gruppo Uniti per Villa presenta dunque un’interrogazione in cui chiede chiarimenti in merito: “Ad oltre un anno dalla risposta del sindaco si chiede: È stato presentato il progetto di variante al recupero ambientale? Sono stati realizzati interventi per il recupero ambientale e la messa in sicurezza dell’area interessata? Quali ulteriori azioni l’amministrazione comunale intende attivare ad oltre 6 anni dalla data della deliberazione relativa alla “…presa d‘atto della cessazione attività…” della cava Fontanaverde?”.