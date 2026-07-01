 / Cronaca

Cronaca | 01 luglio 2026, 07:48

Morto il 25enne coinvolto nell'incidente sulla superstrada dell'Ossola

Troppo gravi le ferite riportate nello schianto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì

Morto il 25enne coinvolto nell'incidente sulla superstrada dell'Ossola

Non ce l'ha fatta Joussef Affaoui, 25 anni, residente a Druogno, rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto nella notte tra domenica e lunedì sulla superstrada dell'Ossola.

Il giovane era stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Biagio di Domodossola, dove è deceduto nel reparto di Rianimazione dopo oltre 36 ore di ricovero.

Secondo i rilievi dei carabinieri, aveva perso il controllo della Volkswagen Golf sulla quale viaggiava tra gli svincoli di Villadossola e Piedimulera, all'altezza di Pallanzeno. Nell'incidente sono rimasti coinvolti anche altri veicoli, ma senza conseguenze per i rispettivi occupanti.

News collegate:
 Incidente in superstrada, diversi veicoli coinvolti: gravemente ferito un conducente - 29-06-26 09:22

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore