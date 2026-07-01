Morto il 25enne coinvolto nell'incidente sulla superstrada dell'Ossola

Non ce l'ha fatta Joussef Affaoui, 25 anni, residente a Druogno, rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto nella notte tra domenica e lunedì sulla superstrada dell'Ossola.

Il giovane era stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Biagio di Domodossola, dove è deceduto nel reparto di Rianimazione dopo oltre 36 ore di ricovero.

Secondo i rilievi dei carabinieri, aveva perso il controllo della Volkswagen Golf sulla quale viaggiava tra gli svincoli di Villadossola e Piedimulera, all'altezza di Pallanzeno. Nell'incidente sono rimasti coinvolti anche altri veicoli, ma senza conseguenze per i rispettivi occupanti.