Scontro tra moto e auto sulla Statale 337 della Val Vigezzo: un ferito grave

Grave incidente nella serata di oggi lungo la Statale 337 della Val Vigezzo, all’altezza del chilometro 10 a Ca Turbin prima della galleria. A scontrarsi sono stati una motocicletta e un’automobile.
Ad avere la peggio è stato il centauro, soccorso dal personale sanitario e trasferito in codice rosso all’ospedale di Domodossola.
Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per regolare la viabilità lungo il tratto interessato, rimasto rallentato durante le operazioni di soccorso.