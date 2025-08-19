 / Cronaca

Scontro tra moto e auto sulla Statale 337 della Val Vigezzo: un ferito grave

L’incidente è avvenuto in serata a Ca Turbin prima della galleria: un uomo trasportato in codice rosso all’ospedale di Domodossola

Grave incidente nella serata di oggi lungo la Statale 337 della Val Vigezzo, all’altezza del chilometro 10 a Ca Turbin prima della galleria. A scontrarsi sono stati una motocicletta e un’automobile.

Ad avere la peggio è stato il centauro, soccorso dal personale sanitario e trasferito in codice rosso all’ospedale di Domodossola.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per regolare la viabilità lungo il tratto interessato, rimasto rallentato durante le operazioni di soccorso.

