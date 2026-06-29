Incidente in superstrada, diversi veicoli coinvolti: gravemente ferito un conducente

Un grave incidente si è verificato nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 giugno sulla superstrada del Sempione. Diversi mezzi sono stati coinvolti in uno scontro, avvenuto tra Villadossola e Piedimulera, in direzione sud: nell’incidente, alcune persone sarebbero rimaste incastrate tra le lamiere. Ad avere la peggio uno dei conducenti, alla guida di una Volkswagen Passat, che è stato sbalzato fuori dall’auto in seguito allo schianto: per lui, un cittadino straniero residente in Ossola, la corsa in ospedale in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e le ambulanze del 118. Il traffico è rimasto bloccato fino alle prime ore del mattino.