"Sentieri e Pensieri", annullato l'incontro con Sveva Casati Modignani

L'autrice, a causa di un'indisposizione, non sarà presente alla conferenza in programma per domani, 20 agosto, a Santa Maria Maggiore

&quot;Sentieri e Pensieri&quot;, annullato l'incontro con Sveva Casati Modignani

Notizia dell’ultimo minuto per “Sentieri e Pensieri”, il festival letterario in scena in questi giorni a Santa Maria Maggiore: l’organizzazione comunica infatti che l’incontro con Sveva Casati Modignani, previsto per domani, 20 agosto, è stato annullato. L’evento di presentazione del suo ultimo libro, “Lui, lei e il paradiso” è cancellato a causa di un’indisposizione dell’autrice. Quest’ultima, fanno sapere dal festival, “chiede di trasmettere il proprio sincero rammarico e si scusa con il suo pubblico. L'impegno, suo e del comune di Santa Maria Maggiore, è di poter riprogrammare un incontro per la prossima edizione del festival”.

l.b.

