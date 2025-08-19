"Sentieri e Pensieri", annullato l'incontro con Sveva Casati Modignani

Notizia dell’ultimo minuto per “Sentieri e Pensieri”, il festival letterario in scena in questi giorni a Santa Maria Maggiore: l’organizzazione comunica infatti che l’incontro con Sveva Casati Modignani, previsto per domani, 20 agosto, è stato annullato. L’evento di presentazione del suo ultimo libro, “Lui, lei e il paradiso” è cancellato a causa di un’indisposizione dell’autrice. Quest’ultima, fanno sapere dal festival, “chiede di trasmettere il proprio sincero rammarico e si scusa con il suo pubblico. L'impegno, suo e del comune di Santa Maria Maggiore, è di poter riprogrammare un incontro per la prossima edizione del festival”.