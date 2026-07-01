Aperte le iscrizioni al trasporto scolastico per l'anno 2026-2027

Sono aperte da oggi, mercoledì 1 luglio, e resteranno attive fino al 31 luglio le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico del Comune di Domodossola per l'anno scolastico 2026-2027.
Per richiedere il servizio è necessario compilare l'apposito modulo, disponibile su richiesta scrivendo all'indirizzo e-mail trasporto.scolastico@comune.domodossola.vb.it.
Alla domanda dovranno essere allegati una copia del documento d'identità del genitore o tutore, l'attestazione ISEE in corso di validità – se non già presentata all'Ufficio Istruzione del Comune e necessaria per eventuali agevolazioni tariffarie – e, nel caso di alunni con disabilità, la relativa certificazione.
La documentazione potrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it, via e-mail ordinaria a trasporto.scolastico@comune.domodossola.vb.it oppure consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, in piazza Repubblica dell'Ossola 1.
L'Amministrazione comunale ricorda che l'iscrizione rappresenta un requisito indispensabile per l'ammissione al servizio.
È inoltre in fase di definizione il calendario con gli orari di apertura dell'Ufficio Abbonamenti, la cui apertura è prevista per martedì 1 settembre 2026.