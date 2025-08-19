 / Eventi

Un'escursione gratuita sul ghiacciaio dell’Aletsch

Sarà possibile vivere un'esperienza unica con le guide alpine grazie al progetto Interreg BlitzArt

Un’esperienza gratuita di trekking ad alta quota per scoprire il ghiacciaio dell’Aletsch: è quanto propone il progetto Interreg BlitzArt, in collaborazione con il World Nature Forum. L’appuntamento è fissato per giovedì 21 agosto con il tour del ghiacciaio a Riederalp, un’escursione guidata che unisce natura, cultura alpina ed educazione ambientale.

L’iniziativa è aperta a tutti, senza necessità di esperienza alpinistica, e si svolgerà in lingua italiana e tedesca. Due guide alpine accompagneranno i partecipanti lungo un percorso di circa sette ore attraverso la Moosflu e il grande ghiacciaio, patrimonio naturale di eccezionale valore. Durante la camminata ci saranno soste per approfondire temi legati al paesaggio alpino, alla cultura e all’economia di montagna, al turismo e agli effetti dei cambiamenti climatici.

Il ritrovo è previsto alle 8.40 alla stazione di Briga. Da lì si raggiungerà Riederalp in treno e funivia; il rientro è programmato nel pomeriggio. A carico dei partecipanti vi saranno soltanto i costi di viaggio fino a Briga e il pranzo al sacco.

Per affrontare l’escursione è necessario un equipaggiamento adeguato: scarpe da trekking, abbigliamento adatto alla montagna, protezione solare, occhiali da sole e, se utili, bastoncini da escursionismo. La partecipazione è gratuita ma a numero chiuso: massimo 15 persone. La prenotazione è obbligatoria entro martedì 19 agosto all’indirizzo museiossola@libero.it.

Miria Sanzone

