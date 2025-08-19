Un'escursione gratuita sul ghiacciaio dell’Aletsch

Un’esperienza gratuita di trekking ad alta quota per scoprire il ghiacciaio dell’Aletsch: è quanto propone il progetto Interreg BlitzArt, in collaborazione con il World Nature Forum. L’appuntamento è fissato per giovedì 21 agosto con il tour del ghiacciaio a Riederalp, un’escursione guidata che unisce natura, cultura alpina ed educazione ambientale.

L’iniziativa è aperta a tutti, senza necessità di esperienza alpinistica, e si svolgerà in lingua italiana e tedesca. Due guide alpine accompagneranno i partecipanti lungo un percorso di circa sette ore attraverso la Moosflu e il grande ghiacciaio, patrimonio naturale di eccezionale valore. Durante la camminata ci saranno soste per approfondire temi legati al paesaggio alpino, alla cultura e all’economia di montagna, al turismo e agli effetti dei cambiamenti climatici.

Il ritrovo è previsto alle 8.40 alla stazione di Briga. Da lì si raggiungerà Riederalp in treno e funivia; il rientro è programmato nel pomeriggio. A carico dei partecipanti vi saranno soltanto i costi di viaggio fino a Briga e il pranzo al sacco.

Per affrontare l’escursione è necessario un equipaggiamento adeguato: scarpe da trekking, abbigliamento adatto alla montagna, protezione solare, occhiali da sole e, se utili, bastoncini da escursionismo. La partecipazione è gratuita ma a numero chiuso: massimo 15 persone. La prenotazione è obbligatoria entro martedì 19 agosto all’indirizzo museiossola@libero.it.