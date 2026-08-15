“Fuori tutto”, a Domodossola una serata di shopping nel centro cittadino

Il 21 agosto per chi resta in città e anche per i turisti ci sarà una serata di affari. Allo “struscio” serale si potrà abbinare lo shopping.
L'ufficio attività produttive del Comune di Domodossola in collaborazione con Confcommercio Alto Piemonte organizzano l'evento “Fuori tutto”. Dalle 19.30 alle 24 i commercianti potranno esporre i propri articoli sullo spazio esterno antistante il proprio negozio, senza dover ottenere occupazione di suolo pubblico specifica.
Le vie interessate che saranno chiuse al traffico sono corso Paolo Ferraris, corso Fratelli di Dio, via Marconi, piazza Mercato, piazza Chiossi, piazza della Chiesa, via Mellerio, via Osci, via Beltrami , via Garibaldi, via Francioli, via Facini, piazza Convenzione, piazza Ruminelli, via Bagnolini, via Galletti fino all’intersezione con via Cavallotti.
Lo svolgimento dell’iniziativa prevede, oltre alla chiusura al traffico delle vie centrali cittadine citate anche il divieto di sosta sul lato destro di corso Moneta (tratto dall’incrocio con corso Paolo Ferraris fino all’incrocio con via Gramsci) e in e in alcuni parcheggi in via Binda.