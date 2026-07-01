Ravenna capitale del canottaggio giovanile: al via il 37° Festival dei Giovani

ROMA (ITALPRESS) - Il bacino della Standiana ospiterà da venerdì 3 a domenica 5 luglio la 37ª edizione del Festival dei Giovani, il principale appuntamento nazionale riservato ai canottieri Under 15. La manifestazione, intitolata allo storico presidente federale e ideatore Gian Antonio Romanini, vedrà la partecipazione di società provenienti da tutta Italia. L'evento è organizzato dalla Canottieri Ravenna con il patrocinio del Comune di Ravenna e del Coni Emilia-Romagna. Sono 1518 le vogatrici e i vogatori, tesserati per 130 società remiere nazionali, pronti a confrontarsi nell'arco delle tre giornate del Festival. Le sfide si svilupperanno sul collaudato format di gare sprint sulla distanza di 500metri, con inizio venerdì alle 9 e sabato alle 8. Alla conclusione di ciascuna delle due giornate, ci saranno i confronti delle rappresentative regionali di Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. La domenica sarà interamente dedicata agli equipaggi misti. La sfida dei numeri vede vincitore il CC Aniene, il club remiero dominatore della passata edizione che sarà presente all'ombra della ruota di Mirabilandia con ben 86 elementi al seguito. Dietro il sodalizio romano, spiccano la SC Varese con 47 iscritti e la Canottieri Gavirate con 43. E' poi sempre il CC Aniene a imporsi anche per numero totale di barche in gara, con 139 equipaggi ai nastri partenza. Seguono la SC Varese con 89 e la RSC Cerea con 83.La cerimonia di apertura è fissata alle 18:30 di venerdì. La sfilata ufficiale di tutte le società, con portabandiera e remo sociale, aprirà l'evento presso le tribune del bacino da dove si potrà assistere a una emozionante performance degli sbandieratori di Faenza. Verrà letta la promessa dell'atleta e acceso il tripode. Ospite d'onore Federico Ceccarino, l'azzurro di Fiamme Gialle e CC Napoli vicecampione mondiale 2024 nel Beach Sprint.Torna l'atteso Contest degli Striscioni, la sfida di creatività visiva che, con bonus abbigliamento S74, premierà le tre società capaci di trasmettere il miglior messaggio sui valori del canottaggio. Spazio anche al divertimento a terra con il rinnovato Play Village allestito da Filippi Boats e Di-Bi. Per tutti i partecipanti, per un Festival dei Giovani nel segno del divertimento, ci sarà anche una convenzione attiva con il vicino parco di Mirabilandia. A Ravenna sarà inoltre possibile partecipare alla quinta edizione del Challenge Filippo Mondelli nel ricordo del campione mondiale azzurro scomparso prematuramente nel 2021. Fino a domenica tutti potranno partecipare alla manifestazione di beneficenza, ideata dalle Fiamme Gialle, con il supporto dell'Associazione Io Sono Filippo APS, insieme a Concept 2 e con il patrocinio della Federazione Italiana Canottaggio, e dedicata a favore dei progetti di ricerca per la lotta contro il cancro dell'Ospedale Rizzoli di Bologna.La consegna delle borracce a tutti i partecipanti sarà un'azione importante nel piano di sostenibilità dell'evento al fine dell'abbattimento immediato dei rifiuti plastici, dell'educazione al riuso e della tutela diretta del campo di gara. "Il Festival dei Giovani costituisce il cuore pulsante del nostro movimento remiero. Le atlete e gli atleti della categoria Under 15 sono il fulcro assoluto del nostro progetto federale - afferma il presidente federale Rossano Galtarossa - Per questa ragione, abbiamo voluto dare un segnale tangibile e concreto di vicinanza alle società che investono sui giovani atleti alla Standiana di Ravenna, rinnovando il sostegno economico attraverso la fornitura di materiale nautico. Il canottaggio giovanile deve essere uno spazio di condivisione, trasparenza e crescita, dove i sogni sportivi dei ragazzi possano nascere in un ambiente sano, inclusivo e stimolante. Il Festival dei Giovani sarà occasione di ribadire l'attenzione della Federazione nei confronti della sostenibilità. L'evento arriverà nelle case di tutte le famiglie grazie all'integrale diretta streaming e non vediamo l'ora di assistere alla cerimonia d'apertura dove sfileranno gli striscioni societari preparati dai nostri giovani per la partecipazione al contest federale. Ringrazio la Canottieri Ravenna, il Presidente Claudio Miccoli e tutto il suo staff, per il grande impegno profuso nell'organizzazione di un evento che ogni anno celebra il ricordo di Gian Antonio Romanini, appassionato Presidente federale e ideatore del Festival dei Giovani". "Siamo orgogliosi di poter celebrare il ritorno del Festival dei Giovani a Ravenna a un anno di distanza dai Campionati Italiani Assoluti. Sono segnali importanti che testimoniano il valore della nostra casa, la Standiana, non solo per la nostra Canottieri Ravenna ma per tutto il Canottaggio italiano - sono parole del Presidente della Canottieri Ravenna Claudio Miccoli - Saranno tre giornate significative per migliaia di giovani e noi, in sinergia con la Federazione Italiana Canottaggio, abbiamo lavorato con il nostro staff affinchè possano essere archiviate come momenti indimenticabili per loro e per le società di appartenenza. La presenza degli sbandieratori di Faenza renderà la cerimonia di apertura ancor più emozionante e la convenzione con Mirabilandia incrementerà le possibilità di divertimento. Grazie a tutti i soci della Canottieri che si stanno prodigando, ognuno nel suo ambito, per l'organizzazione del Festival, e alle istituzioni che ci supportano. Un ricordo speciale per il Presidente Davide Tizzano con cui programmammo questo percorso di grandi eventi che siamo felici di proseguire ora con il Consiglio presieduto da Rossano Galtarossa".- foto ufficio stampa Federcanottaggio -(ITALPRESS).