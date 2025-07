Caldo e pioggia: allerta gialla per temporali sul Vco

Secondo l’ultimo bollettino emesso da Arpa Piemonte nella giornata di oggi – martedì 1° luglio – nei prossimi giorni, fino a venerdì, tutta la regione sarà ancora interessata dall’area di alta pressione di matrice africana che ha determinato valori di zero termico da primato per il mese di giugno nello scorso fine settimana.

A causa di correnti umide e meno calde provenienti da sud-ovest in quota, si sono verificati forti temporali in particolare sull’arco alpino, che sono attesi anche per la serata di oggi fino a notte inoltrata. Proprio per questo Arpa ha emesso un’allerta gialla per temporali su tutto il territorio regionale, con possibili precipitazioni forti, allagamenti, grandine e raffiche di vento.

L’esatta localizzazione dei fenomeni più intensi è incerta in quanto causati da un contesto atmosferico caldo e umido con locali infiltrazioni di aria più fresca, e non da una circolazione depressionaria ben strutturata e organizzata. L’attività temporalesca è attesa anche per la giornata di domani ma i fenomeni dovrebbero essere prevalentemente sui rilievi con minore interessamento delle pianure.