Progetto Polis, completati altri tre uffici postali nel Vco

Riaperti al pubblico gli uffici postali di Masera, Preglia e Bee. Sono terminati in altre tre sedi del Vco, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei servizi digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale in 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Tra gli interventi effettuati negli uffici lavori di tinteggiatura, nuovi arredi, nuova illuminazione a led a basso impatto energetico un rinnovamento totale degli ambienti all’interno della sala al pubblico, l’introduzione di nuove postazioni ribassate per favorire una migliore relazione con la clientela. Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso tutti gli uffici postali sono disponibili a sportello anche i servizi Inps, i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile.

Gli uffici postali sono a disposizione dei cittadini con il consueto orario: Masera da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35; Preglia da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35; Bee da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.