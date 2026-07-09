Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, pubblicato il report 2025 e avviato il nuovo piano strategico

Trasparenza, sostegno alle imprese e programmazione per il futuro. Sono questi i tre pilastri al centro dell’attività della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, che ha pubblicato il report dedicato alle iniziative realizzate nel corso del 2025 e ha contemporaneamente avviato il percorso di elaborazione del nuovo Piano Pluriennale Strategico.

Il documento, disponibile attraverso un video di rendicontazione pubblica, offre a imprese, cittadini e stakeholder una panoramica delle azioni messe in campo dall’ente camerale per accompagnare lo sviluppo economico del territorio.

Tra gli interventi più significativi del 2025 figurano i bandi di contributo a fondo perduto dedicati alla transizione ecologica, all’internazionalizzazione, alla digitalizzazione, alla certificazione delle competenze e agli eventi sostenibili, per un totale di risorse stanziate superiore a 1,2 milioni di euro.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla formazione e all’accompagnamento delle imprese. La Camera di Commercio ha organizzato numerosi corsi gratuiti che hanno coinvolto oltre 600 partecipanti, realizzato più di 370 assessment digitali e fornito consulenza a 220 imprenditori e aspiranti tali.

Sul fronte dell’orientamento al lavoro e alla cultura d’impresa sono stati coinvolti 2.940 studenti e docenti appartenenti a 22 istituti scolastici, attraverso attività dedicate alla conoscenza del mondo produttivo e delle competenze richieste dal mercato.

Importante anche il sostegno all’apertura verso i mercati esteri. Attraverso Fedora, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio, le imprese hanno potuto usufruire di servizi di mentoring, tutoraggio per l’export, incontri B2B con operatori stranieri e percorsi formativi su commercio internazionale, dogane e strategie per ampliare la propria clientela.

Nel corso dell’anno è proseguito inoltre il lavoro sulla valorizzazione turistica del territorio, con iniziative dedicate alla promozione di una destinazione unica e sostenibile. Tra queste il progetto europeo Interreg “SustainEvents”, finalizzato a favorire la sostenibilità ambientale, sociale e organizzativa degli eventi culturali e sportivi, anche attraverso incentivi per la certificazione ISO 20121.

Cresce anche l’utilizzo degli strumenti digitali messi a disposizione delle imprese. La piattaforma impresa.italia.it ha registrato nel 2025 oltre 6.100 adesioni e più di 55.100 documenti scaricati, mentre sono state rilasciate oltre 6.400 firme digitali, tra nuovi dispositivi e rinnovi.

Rimane elevato anche il ricorso ai servizi camerali per la gestione alternativa delle controversie: nel 2025 sono state 231 le mediazioni effettuate e 25 le procedure di composizione negoziata della crisi d’impresa.

La Camera di Commercio ha inoltre avviato un percorso interno dedicato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa, con l’obiettivo di sperimentare nuove soluzioni per rendere i servizi più efficienti e innovativi.

«I dati del 2025 testimoniano la solidità delle attività camerali e la nostra vicinanza al tessuto produttivo – commenta il presidente Angelo Santarella – dimostrando che la trasparenza è il pilastro di un patto di fiducia reciproca».

Guardando ai prossimi anni, l’ente ha iniziato il percorso per la definizione del nuovo Piano Strategico Pluriennale, che sarà costruito attraverso un confronto aperto con imprese, istituzioni e realtà del territorio. «Non sarà un documento calato dall’alto – sottolinea Santarella – ma nascerà da una consultazione condivisa con gli stakeholder pubblici e privati».

Tra le prossime iniziative rientra anche l’adesione al bando della Regione Piemonte “Voucher Digitalizzazione PMI 2026”, per il quale la Camera di Commercio ha stanziato 212 mila euro a sostegno dell’innovazione tecnologica delle micro, piccole e medie imprese.

I dettagli della misura saranno presentati durante un webinar in programma il 28 luglio e in un incontro in presenza previsto a settembre nella sede camerale di Novara. Un ulteriore passo nel percorso dell’ente per accompagnare il sistema economico locale verso nuove sfide di crescita e competitività.