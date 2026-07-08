Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

20264060 Per due punti vendita di Baveno e Arona, del medesimo titolare, si ricerca un/una addetto/a alle pulizie. Mercoledì mattina 8.00-10.30 a Baveno, giovedì dalle 8.00 alle 10.00 ad Arona. Previsto rimborso spese, contratto iniziale a tempo determinato di 3mesi con possibilità di proroga.

20263992 Attività a Omegna cerca un/a addetto/a alle pulizie di case vacanze. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi p.time di 16 ore settimanali su quattro giorni da lunedì a domenica con orario 09:00-13:00. Indispensabile autonomia per raggiungere il luogo di lavoro.

20263966 Concessionario auto zona Ossola cerca 1 impiegato/a addetto al back office e segreteria. Si richiede Diploma e/o Laurea, ottimo uso pc, inglese di base, buona dialettica e autonomia nel raggiungere la sede di lavoro. Tempo determinato di sei mesi, obiettivo assunzione stabile.

20263948 Supermercato a Domodossola cerca due addetti vendita per attività assistenza clienti, vendita, operazioni di cassa e posizionamento merce. Tempo determinato di sei mesi part time 24h con possibile proroga e stabilizzazione. Autonomia negli spostamenti. Orari su turni anche nei w.e. nella fascia 06:00-22:00 5gg su 7 con riposi a turnazione. Si valutano anche apprendisti da formare.

20263947 Supermercato a Domodossola cerca un addetto/a al banco gastronomia per vendita assistita di formaggi, salumi e piatti pronti. Necessaria esperienza minima nel settore alimentare.Tempo determinato di sei mesi full time 40h con possibile stabilizzazione. Autonomia negli spostamenti. Orari su turni anche nei w.e. nella fascia 07:00-15:00 con possibili straordinari, 5gg su 7 con riposi a turnazione. Si valutano anche apprendisti da formare.

20263945 Supermercato a Domodossola cerca un addetto/a al banco macelleria per taglio e lavorazione delle carni e vendita al banco. Necessaria esperienza di almeno tre anni. Tempo determinato di sei mesi full time 40h con possibile stabilizzazione. Autonomia negli spostamenti. Orari su turni anche nei w.e. nella fascia 07:00-15:00 con possibili straordinari, 5gg su 7 con riposi a turnazione. Si valutano anche apprendisti da formare.

20263944 Supermercato a Villadossola cerca tre addetti vendita per attività assistenza clienti, vendita, operazioni di cassa e posizionamento merce. Tempo determinato di sei mesi part time 24h con possibili proroga e stabilizzazione. Autonomia negli spostamenti. Orari su turni anche nei w.e. nella fascia 06:00-22:00 5gg su 7 con riposi a turnazione. Si valutano anche apprendisti da formare.

20263882 Tabaccheria/Ricevitoria/Edicola zona Domodossola cerca per ampliamento organico 1 aiuto commesso/a da assumere a tempo determinato full time con possibilità di assunzione stabile. Si richiede minima esperienza, attitudine al contatto con la clientela, buona dialettica, massima serietà e flessibilità. Autonomi negli spostamenti.