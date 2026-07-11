2mila8Volley Domodossola piazza il colpo: arriva Vanessa Filippini per inseguire la promozione

Il 2mila8Volley Domodossola mette a segno uno dei colpi di mercato più importanti dell'estate nel panorama pallavolistico del Verbano Cusio Ossola. La società ha ufficializzato l'arrivo in prima squadra di Vanessa Filippini, opposto classe 2004 reduce da diverse stagioni da protagonista nei campionati nazionali di Serie B.

Un acquisto di grande prestigio che conferma le ambizioni del club guidato dalla presidente Candusso, deciso a costruire una squadra competitiva con un obiettivo ben preciso: conquistare la promozione nei campionati regionali attraverso la vittoria del campionato di Prima Divisione.

Per raggiungere il traguardo, la società ha scelto di affiancare alle giovani cresciute nel vivaio atlete di esperienza e qualità. L'arrivo di Filippini rappresenta il tassello ideale per completare un organico già ricco di talento e prospettiva.

Cresciuta nella Rosaltiora, Vanessa Filippini ha disputato il campionato di Serie C fino alla stagione 2021/2022, sfiorando la promozione in Serie B2 con la formazione allenata proprio da coach Balzano. Successivamente è approdata al Team Volley Cossato, dove si è affermata come una delle protagoniste del campionato nazionale di Serie B2, contribuendo ai risultati della formazione biellese.

Giocatrice moderna nel ruolo di opposto, Filippini è apprezzata per la potenza in attacco, le qualità tecniche e la continuità di rendimento, caratteristiche che la rendono uno degli innesti più importanti del mercato estivo.

Grande soddisfazione anche nelle parole di coach Balzano, confermato alla guida della formazione domese.

«Sono molto contento di avere una giocatrice di questo livello in squadra. Quasi mi imbarazza la sua decisione di scendere di categoria per sposare il progetto del 2mila8Volley. Quando un'atleta decide di tornare da un allenatore con cui ha già lavorato significa che qualcosa di buono è stato fatto. Sono convinto che tutta la squadra trarrà grande beneficio dalla sua esperienza, maturata in una pallavolo praticamente professionistica.»

L'arrivo di Vanessa Filippini si inserisce in un progetto societario in continua crescita. Il 2mila8Volley è infatti protagonista in tutte le categorie giovanili femminili, dall'Under 12 all'Under 17, e continua a investire nello sviluppo di giovani atlete senza rinunciare ad alzare l'asticella delle ambizioni della prima squadra.

Le premesse per una stagione da protagonista ci sono tutte: il pubblico del palazzetto di Domodossola potrà contare su una squadra costruita per competere ai vertici e inseguire il tanto atteso salto di categoria.