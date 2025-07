But Formazza: attesi oltre 760 atleti di 15 nazioni

Alta Val Formazza, scenario da cartolina e cuore pulsante del trail running internazionale: qui domani, sabato 12 luglio, andrà in scena l’edizione 2025 del But Formazza, uno degli eventi più attesi dagli amanti della corsa in montagna. Un appuntamento che promette ancora una volta emozioni forti, paesaggi spettacolari e sfide avvincenti.

L’organizzazione, curata come sempre da Formazza Event, ha già raccolto oltre 760 iscrizioni, con atleti provenienti da 15 nazioni: Argentina, Austria, Ecuador, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Moldavia, Nuova Zelanda, Perù, Repubblica Ceca, Svezia, Sudafrica, Svizzera e Ucraina. L’Italia sarà rappresentata da runner provenienti da ben 13 regioni, segno di quanto il BUT sia ormai un riferimento anche a livello nazionale.

Le gare in programma saranno quattro, con percorsi pensati per tutti i livelli e per chi cerca l’esperienza autentica della corsa in alta quota: dalla Bettelmatt Ultra Trail (56 chilometri e 3.436 metri di dislivello positivo), alla Bettelmatt Super Race (42 chilometri, 2.745 metri D+), passando per la più accessibile Bettelmatt Race (24 chilometri e 1.320 metri D+), fino alla Bettelmatt Mini Trail, pensata anche per i più giovani, con 6 chilometri e circa 200 metri di dislivello.

Le partenze, tutte dalla frazione di Valdo, seguiranno questo ordine: alle 6.00 prenderà il via la Ultra Trail, seguita alle 7.00 dalla Super Race (con orario anticipato rispetto al passato), alle 9.00 dalla Race e infine alle 10.30 dal Mini Trail.

Ma oltre ai numeri, a far parlare sarà soprattutto la qualità degli atleti al via. Michael Dola, pettorale numero 1, è il favorito della gara regina, ma dovrà vedersela con l’esperto Filippo Canetta e con Luca Sogni, atleta del territorio cusiano.

Nella Super Race si prevede una sfida accesa tra Riccardo Borgialli, profondo conoscitore dei sentieri formazzini, Paolo Dellavesa (vincitore nel 2024), Fabio Rolando (secondo lo scorso anno) e Stefano Piana, già sul podio. Al femminile, attesa una bella sfida tra Federica Zuccollo, Denise Zacco, la campionessa in carica Sara Locatelli e Monica Moia, terza nel 2024.

Tanti i nomi da tenere d’occhio anche nella Bettelmatt Race: Matteo Ferrari, il giovane Federico Mussi, Andrea Ricchi (fresco vincitore della Mezzafiato Trail), Andrea Zucchiatti, Thomas Floriani e Filippo Crippa. Tra le donne spiccano Elena Soffia e Stefania Termignoni, pronte a dire la loro su un percorso impegnativo ma suggestivo.