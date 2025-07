Montani: “Basta provocazioni sulla sanità, da Cigala Fulgosi frasi senza senso"

Dopo le ultime dichiarazioni a mezzo stampa sulla riorganizzazione del sistema sanitario provinciale, a prendere nuovamente posizione è il segretario Vco della Lega Enrico Montani con un comunicato. “La situazione è complicata perché ognuno rivendica il proprio punto di vista – dice in una nota – ma in questo momento serve tutto tranne che lasciarsi andare a provocazioni inutili, valutato che di mezzo c’è la salute di noi cittadini del territorio”. Il riferimento è al sindaco di Ornavasso Filippo Cigala Fulgosi che, rispondendo all’idea di referendum lanciata dal sottosegretario alla Regione Alberto Preioni, ha chiesto che se ne faccia uno anche sul suo stipendio. “ Frasi prive di senso, così come gli attacchi di FdI che se vuole salvaguardare gli ospedali del Vco dovrebbe preoccuparsi della condotta del suo assessore Riboldi, che pare stia pensando solo al suo bacino elettorale nell’Alessandrino. Il mio – sottolinea Montani – è un richiamo al buon senso da parte di tutti e ad una politica costruttiva che lasci da parte le provocazioni e gli insulti beceri. La Lega – conclude il comunicato del segretario provinciale – è un partito unito e Preioni, a scanso di ogni possibile equivoco o illazione, è un componente importante, prova ne è il ruolo che riveste nell’amministrazione Cirio bis, così come lo sono tutti gli organi direttivi del partito stesso, che sono rappresentativi dei nostri militanti”.