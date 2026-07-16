Difesa, al MedOr Day dialogo sul futuro della Nato con l'ammiraglio Cavo Dragone

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(Adnkronos) - Torna a Roma il MedOr Day, l'appuntamento annuale di MedOr Italian Foundation giunto alla sua sesta edizione. Al centro dell'incontro, che ha riunito nella Capitale rappresentanti delle istituzioni, delle Forze armate, della diplomazia, delle imprese e del mondo accademico, le sfide future della Nato nel contesto internazionale attuale, contraddistinto da guerre e nuove minacce, e le dinamiche che animano lo spazio euro-atlantico e Mediterraneo. Durante l'incontro, svoltosi a pochi giorni dal summit di Ankara, che ha riunito nella capitale turca i capi di stato e di governo dell'alleanza Nord Atlantica per riaffermare la solidità del patto di difesa reciproca, la condirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini ha dialogato con il presidente del Comitato militare della Nato, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.