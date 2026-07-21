Assicurazioni auto, nel Verbano Cusio Ossola il prezzo più basso della regione

Nel Verbano Cusio Ossola assicurare l’auto costa meno rispetto al resto del Piemonte. È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio assicurativo di Segugio.it, aggiornati a giugno 2026, che fotografano l’andamento dei premi medi RC Auto nelle province italiane.
Nel VCO il premio medio best price RC Auto si è attestato a 367,83 euro, il valore più basso tra le province piemontesi considerate. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si registra però un aumento del 4,94%.
Il dato provinciale del VCO risulta nettamente inferiore alla media regionale, che a giugno 2026 si è fermata a 469,80 euro. Tra le province piemontesi, dopo il Verbano Cusio Ossola, i prezzi più contenuti si registrano a Cuneo con 419,42 euro, Alessandria con 423,38 euro e Asti con 429 euro.
All'opposto, il premio medio più elevato è quello della provincia di Torino, dove la spesa raggiunge i 502,23 euro. Seguono Biella (430,67 euro), Asti e Alessandria.
La crescita dei prezzi nel VCO si inserisce in un quadro generale di aumento dei costi assicurativi: il mercato piemontese registra infatti una variazione media annua positiva del 2,78%.
I dati confermano quindi come il territorio del Verbano Cusio Ossola continui a distinguersi per un costo delle coperture RC Auto più contenuto rispetto ad altre aree del Piemonte, pur in presenza di un incremento rispetto al 2025.