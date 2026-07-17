Formazione scuola-lavoro, al via il bando della Camera di Commercio

Supportare la partecipazione di microimprese e Pmi a percorsi di formazione scuola-lavoro, tirocini curriculari e stage estivi: questo l’obiettivo del bando “Formazione Lavoro e certificazione competenze 2026” della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. Destinatarie della misura, la cui dotazione ammonta a 100mila euro, sono le micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o unità locali nelle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli. Le imprese richiedenti, appartenenti ad ogni settore, devono essere attive, in regola con il pagamento del diritto annuale e degli obblighi contributivi ed iscritte al registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro.

“Il bando Formazione Lavoro rappresenta un'azione concreta per rispondere a una delle principali sfide del nostro tempo: il disallineamento tra le competenze richieste dal mercato e quelle possedute dai giovani - commenta Angelo Santarella, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte -. Attraverso uno stanziamento pari a 100mila euro vogliamo riconoscere e valorizzare, anche economicamente, il tempo e le risorse che le micro imprese e le Pmi del nostro territorio dedicano all'accoglienza e alla guida degli studenti, dimostrando responsabilità e lungimiranza. Costruire oggi percorsi di alternanza e tirocini di qualità significa infatti garantire al nostro tessuto produttivo i professionisti qualificati di domani”.

Le agevolazioni del bando camerale consistono in un contributo a fondo perduto per l’attività di tutoraggio svolta dall’impresa in riferimento a uno o più percorsi di alternanza scuola lavoro stipulati con istituti scolastici di secondo grado (licei, istituti tecnici e professionali) e anche a stage curricolari e tirocini estivi stipulati con Cfp, Its e Università negli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027.

L’importo del contributo è modulato in base alle ore di tutoraggio svolte e varia da 750 euro (per un minimo di 60 ore) fino a 1.500 euro (oltre 180 ore), importi che salgono rispettivamente a 1.000 euro e 2.000 euro per i percorsi formazione scuola lavoro finalizzati alla certificazione delle competenze. Il monte ore può essere raggiunto anche cumulando più percorsi (Fsl, stage, tirocini curricolari, tirocini estivi) purché ciascuno di durata non inferiore a 30 ore. Sono inoltre previste ulteriori premialità per le imprese in possesso del rating di legalità (500 euro) e per quelle titolari della certificazione di parità di genere (500 euro).

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo, comprendente uno o più progetti formativi tra quelli previsti dal bando: nel monte ore saranno calcolate tutte le ore di tutoraggio svolte, anche in modo non continuativo, dal 1° gennaio al 15 novembre 2026, anche nel caso in cui il percorso abbia avuto inizio nel 2025, purché alla data di presentazione della domanda il percorso risulti concluso e valutato.

Le richieste di contributo vanno trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma ReStart https://restart.infocamere.it. L’accoglimento delle domande avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione: i voucher saranno erogati a seguito di verifica dei requisiti di ammissibilità per blocchi di domande che, salvo esaurimento anticipato delle risorse, potranno essere presentate fino al 30 novembre 2026 (ore 12.00). Bando e modulistica sono disponibili sul sito www.pno.camcom.it.