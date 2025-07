Spinto dal vento contro gli scogli, grave incidente per un kitesurfer ossolano a Orbetello

Grave incidente in mare lungo la costa di Fonteblanda, nel territorio comunale di Orbetello in provincia di Grosseto, dove domenica 20 luglio un uomo di 67 anni di Beura Cardezza, S.F., è rimasto vittima di un grave incidente mentre praticava kitesurf.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava nei pressi della spiaggia di via Talamonese, area molto frequentata da sportivi e appassionati di discipline acquatiche. Mentre stava per entrare in acqua, sarebbe stato improvvisamente sollevato da una raffica di vento particolarmente forte. La forza dell'aria lo ha fatto impattare violentemente contro gli scogli, per poi finire in un’area adiacente destinata ai camper.

Le persone presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Albinia, che hanno prestato le prime cure al ferito. Considerati i traumi riportati, la dinamica dell’accaduto e le condizioni del paziente, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 2, che ha trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale “Santa Maria alle Scotte” di Siena.

Il pensionato ha riportato lesioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.