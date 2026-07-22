Pediatria H24 al San Biagio, oltre 3.400 firme per difendere il servizio

Continua a crescere la mobilitazione per chiedere il mantenimento della pediatria d’urgenza H24 al Dea dell’ospedale San Biagio di Domodossola. La petizione online lanciata nei giorni scorsi sulla piattaforma Change.org ha raggiunto 3.476 firme (dato aggiornato al momento della pubblicazione dell’articolo), con un coinvolgimento sempre maggiore da parte dei cittadini dell’Ossola e non solo.

Un risultato accompagnato da numeri che testimoniano l’attenzione suscitata dall’iniziativa: la pagina della raccolta ha infatti totalizzato 46.140 visualizzazioni e 5.708 condivisioni, segno della diffusione del messaggio attraverso i social network e il passaparola.

Le promotrici della petizione, però, richiamano l’attenzione sulla corretta procedura necessaria affinché ogni adesione venga effettivamente registrata. “Non basta compilare la prima pagina della petizione inserendo nome, cognome, indirizzo email e città – spiegano – perché la firma venga conteggiata è indispensabile completare anche il secondo passaggio, ovvero confermarla attraverso l’email che viene inviata dalla piattaforma”.

Proprio su questo aspetto si concentra l’appello rivolto ai cittadini: “Molte persone ci stanno dicendo di aver firmato, ma alcune adesioni non risultano ancora valide perché manca la conferma finale. Invitiamo quindi tutti a controllare la propria casella di posta elettronica, compresa la cartella spam, per verificare di aver completato la procedura”.

Per le promotrici, i numeri raggiunti rappresentano un segnale chiaro della preoccupazione delle famiglie rispetto al futuro del servizio. “Le oltre 3 mila firme raccolte, insieme alle migliaia di visualizzazioni e condivisioni, dimostrano quanto sia sentito questo tema. Continueremo a sostenere la richiesta affinché la pediatria d’urgenza H24 venga mantenuta al San Biagio”.

Nei prossimi giorni il comitato valuterà anche nuove iniziative per ampliare la partecipazione, compresa la possibilità di affiancare alla petizione digitale una raccolta firme cartacea, così da permettere anche a chi ha meno dimestichezza con gli strumenti online di aderire alla mobilitazione.

La petizione può essere sottoscritta all’indirizzo:

https://www.change.org/p/il-pediatra-h24-al-dea-di-domodossola-non-si-tocca