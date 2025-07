L’alpeggio della Fraccia: escursione tra natura, storie e antiche tradizioni in Val Divedro

Sabato 26 luglio torna la rassegna “Lettura e Natura” con un nuovo appuntamento dedicato alle famiglie, che unisce escursione, cultura e divertimento nella splendida cornice dell’alpe La Fraccia, nel territorio di Trasquera, in Val Divedro.

Il percorso ad anello attraverserà pascoli, baite e boschi dell’alpeggio, offrendo scorci panoramici sul Monte Cistella e le montagne circostanti. La camminata prenderà avvio alle ore 10 dalla pineta di pino silvestre in località La Sotta, dove i partecipanti potranno osservare da vicino gli alberi secolari, muschi e licheni, e i giochi di luce nel sottobosco fiorito.

Si proseguirà verso i prati dell’alpe La Fraccia per incontrare il vivace gregge di caprette dell’Azienda Agricola di Tania Zoccheddu, che, insieme alla socia Laura, illustrerà l’antica arte del pastore e la lavorazione tradizionale del latte per produrre formaggi tipici. Proseguendo lungo la storica mulattiera che collegava Trasquera all’alpeggio, i partecipanti raggiungeranno le baite dove li aspetta Michele Bonelli, il libraio-bibliotecario che ha trasformato una vecchia stalla in “Tomi di Carta”, una vera e propria libreria d’alta quota con circa 15mila volumi. Qui si potranno ascoltare letture in questo insolito e suggestivo ambiente.

Dopo il pranzo al sacco nell’area attrezzata della Sotta, nel pomeriggio è prevista una breve camminata nel bosco per ammirare un faggio secolare, dove verranno lette altre storie tematiche, tra natura e fantasia.

Il progetto, sostenuto da Fondazione Comunitaria Ente Filantropico del Vco e dall’associazione Monterosa Promotion, è condotto dalle Guide Ambientali Escursionistiche Elena Clerici, Stefano Zecconi ed Enrico Zanoletti. La partecipazione è gratuita per i bambini e prevede un contributo di 5 euro per gli adulti, con prenotazione obbligatoria entro le 18 del giorno precedente.

Per tutti i partecipanti sarà disponibile una ‘tessera fedeltà’ che, con cinque escursioni completate, regalerà un omaggio a tema lettura dedicato ai più piccoli.

Per informazioni, iscrizioni e aggiornamenti consultare il sito www.letturaenatura.weebly.com o contattare le guide via email a lettura.natura@gmail.com o telefonicamente (Enrico Zanoletti 347 2558645, Elena Clerici 340 1530827, Stefano Zecconi 347 7929987).