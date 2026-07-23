Cardiologia e Radioterapia, l’Asl Vco conferma Lupi e Ballarè per altri cinque anni

L’Asl Vco conferma per altri cinque anni gli incarichi ai dottori Alessandro Lupi e Andrea Ballarè, rispettivamente alla guida della Struttura Organizzativa Complessa di Cardiologia e della Struttura Organizzativa Semplice Dipartimentale “Radioterapia”.

I rinnovi sono arrivati a seguito della valutazione positiva espressa dal Collegio Tecnico, che ha riconosciuto il valore dell’attività svolta dai due professionisti nei rispettivi ambiti. Il dottor Alessandro Lupi continuerà quindi il proprio incarico di Direttore della Cardiologia, mentre il dottor Andrea Ballarè resterà alla guida della struttura dedicata alla Radioterapia per un ulteriore quinquennio.

Il direttore generale dell’Asl Vco, Francesco Cattel, ha sottolineato l’importanza delle conferme: “Entrambi i rinnovi sono il risultato di una rigorosa e positiva valutazione da parte del Collegio Tecnico, che ha confermato l’elevato valore dell’operato e dell’attività svolta dai due professionisti”.

“A loro va il mio ringraziamento – ha aggiunto Cattel – per l’impegno dimostrato e l’augurio di proseguire con lo stesso entusiasmo e dedizione il lavoro a servizio della nostra comunità”.