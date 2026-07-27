''Non trova giustificazione il vasto disboscamento fatto a Croppargino''

Oltre ad Italia Nostra Vco, anche il comitato Conserviamo Crevoladossola è intervenuto sul disboscamento a Croppargino. Lo ha fatto segnalando la ‘’criticità’’ ai Carabinieri forestale di Crevoladossola, al Settore pianificazione per il governo del territorio della Regione Piemonte e infine alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Novara, Biella, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

Una nota, corredata da foto, che evidenzia il disboscamento avvenuto sul colle di Croppargino davanti all’Oratorio della Santa Croce.

‘’L’area circostante – si legge nlla nota presentata - è stata, fino a pochi mesi fa, caratterizzata da un fitto bosco, prevalentemente di larici e abeti, insistente su un vasto mappale avente superficie di oltre 51.000 metri quadrati. Un’area boscata di notevole pregio ambientale e paesaggistico, con un rilievo storico plurisecolare’’.

Il comitato rimarca che ‘’pur comprendendo la necessità di eliminare alberi secchi e malati oppure alberi in vicinanza dell’Oratorio potenzialmente pericolosi in caso di incendio e di caduta, non trova giustificazione razionale un intervento di così vasta portata’’. E sostiene anche che ‘’un disboscamento così vasto rischia fortemente di essere causa di perdita di stabilità del versante e, considerando le peculiarità dell’area, è motivo di preoccupazione la possibilità di dilavamento ed erosione del suolo’’