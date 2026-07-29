Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Offerte di lavoro Centro per l’Impiego di Omegna per la settimana. Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it.
- 20264519 Agenzia di servizi investigativi cerca un/a addetto/a alla sorveglianza non armato/a per supermercato a Gravellona Toce. La risorsa avrà il compito di verificare le differenze inventariali ed effettuare la videosorveglianza del punto vendita. Richiesto almeno un anno nell'ambito della sicurezza con qualsiasi mansione. Indispensabile puntualità, affidabilitò. Autonomia. Tempo determinato sei mesi iniziale full time anche nei festivi, con un giorno di riposo a scalare.
- 20264490 Casa vacanze/Ostello località Druogno cerca 1 aiuto cucina/addetto-a alle pulizie per i mesi di agosto e settembre. Contratto stagionale full time, possibilità di vitto e alloggio.
- 20264473 stamperia industriale di Verbania cerca un/a grafico/a per la realizzazione e modifica di elaborati grafici, supporto alle attività di stampa, finitura e confezionamento. Tempo determinato di sei mesi finalizzato alla stabilizzazione. Full time 40h settimanali da lunedì al venerdì, dalle 8.30-12.00 e dalle 13.30-18.00.
- 20264358 Noto brand internazionale leader del settore beauty e cosmetico ricerca Store Manager per il punto vendita di Gravellona Toce. Richiesta esperienza nella gestione di negozi retail, leadership, orientamento ai risultati e disponibilità al lavoro su turni. Previsti formazione continua, welfare aziendale e sistema incentivante. Inserimento a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. Lavoro su turni anche nei festivi.
- 20264357 Noto brand internazionale leader del settore beauty e cosmetico ricerca Beauty Advisor per punto vendita di Gravellona Toce. La figura si occuperà di vendita assistita, consulenza alla clientela e cura degli spazi espositivi. Richieste passione per il mondo beauty, orientamento al cliente e disponibilità al lavoro su turni. Previsti formazione continua, welfare aziendale e incentivi. Inserimento a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. Lavoro su turni anche nei festivi.
- 20264451 salone di parrucchiera situato a Villadossola cerca un/una parrucchiera per accoglienza e assistenza della clientela, shampoo e trattamenti specifici per capelli, messa in piega e styling, taglio donna e uomo, colorazioni, ritocchi, colpi di sole e tecniche di schiaritura, riordino e sanificazione della postazione di lavoro e degli strumenti. Tempo determinato p.time su 3 giornate a settimana da giovedì a sabato. Orario 9.00-12.00/ 14.00-18.00.
- 20264401 Azienda operante nel settore della vendita ambulante alimentare ricerca un/a addetto/a alla preparazione cibi per polleria e rosticceria ambulante, si offre contratto di due mesi full time, precisione, affidabilità e serietà completano il profilo. Sede di lavoro Trontano da cui si parte con il camion per andare nei vari mercati del Vco.
- 2026758 Azienda di Verbania leader nella vendita, riparazione e assistenza tecnica di attrezzature per ufficio (computer, multifunzioni, stampanti) ricerca un tecnico riparatore da formare e far crescere. Richiesto Diploma o qualifica in ambito elettrico, patente B, voglia di imparare. Contratto iniziale a TD per 6 mesi e successiva trasformazione a TI. Full time lunedì venerdì.
- 20264325 Azienda di Premosello-Chiovenda cerca 1 idraulico specializzato per lavori di impiantistica civile (caldaie, climatizzatori, riscaldamento, impianti idraulici in genere), si offre contratto a tempo indeterminato full time con periodo di prova. Stipendio mensile di circa 2000,00 euro lordi e buoni pasto. Si richiede serietà e precisione.
- 20262609 Pub a Domodossola cerca un/a aiuto cucina con esperienza per la preparazione di fritti, panini, hamburger e taglieri. Tempo determinato 3 mesi con possibile proroga, con orario 16:30-23:30. Giorno chiusura mercoledì.
- 20264272 Ristorante prima collina sopra Ghiffa, località Ceredo, cerca un/a aiuto cuoco lavapiatti per supporto alle attività della cucina, anche senza esperienza. Tempo determinato part time 34h settimanali iniziale di due mesi, finalizzato alla stabilizzazione.
- 20264257 Azienda di Premosello Chiovenda cerca un installatore e manutentore di serbatoi gas GPL e metano per utilizzo civile. È richiesto interesse verso il settore dell’impiantistica e predisposizione verso attività manuali. Contratto da definire.
- 20264251 Pizzeria Ristorante a Varzo cerca un/a cameriera/a di sala per accoglienza e assistenza della clientela, presa delle ordinazioni e servizio ai tavoli. Preparazione e riordino della sala e collaborazione con cucina e bar. Lavoro serale a tempo determinato part-time 3 mesi, indicativamente dalle 17:00 alle 23:00. Disponibilità a lavorare nei fine settimana e nei giorni festivi. Possibilità di proroga.
- 20264250 Pizzeria Ristorante a Varzo cerca un/a aiuto cuoco/a con preferibile esperienza per supporto nella preparazione degli ingredienti e delle pietanze. Lavaggio, pulizia e taglio di verdure, carni e altri alimenti. Riordino e pulizia della cucina e delle attrezzature. Tempo determinato 3 mesi part time, lavoro serale martedì/domenica dalle 17:00 alle 22:30 circa, lunedì giorno di chiusura.
- 20264217 Ristorante di Domodossola cerca un/a cameriere/a per accoglienza dei clienti e gestione delle prenotazioni, ordinazioni e servizio ai tavoli e cura della mise en place. Si richiede buona conoscenza della lingua italiana, buone capacità organizzative e di lavoro in squadra e autonomia nel raggiungimento del posto di lavoro. Si offre un contratto a tempo indeterminato part-time di 24-30 ore settimanali. Il lavoro si svolgerà su turni (inclusi fine settimana) dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.30 alle 22.30.