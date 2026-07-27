Finanziamenti in Piemonte: sale il costo dei prestiti personali, tenuta per le cessioni del quinto

Un primo semestre 2026 caratterizzato da un moderato rincaro dei tassi di interesse sul fronte dei finanziamenti alle famiglie, ma con importanti distinzioni tra le diverse formule di credito. È il quadro tracciato dal recente report dell’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, che evidenzia come nei primi sei mesi dell'anno in Italia il TAEG medio dei prestiti personali sia salito dall’8,05% all’8,31% (+26 punti base). Un incremento contenuto si registra anche per la cessione del quinto destinata ai dipendenti privati (dal 6,75% al 6,99%) e pubblici (dal 5,50% al 5,63%), mentre si osserva un'inversione di tendenza per i pensionati, il cui tasso medio è sceso dal 8,23% di gennaio al 7,62% di giugno (-60 punti base).

​A livello regionale piemontese, la motivazione principale per la richiesta di un prestito personale si conferma la necessità di liquidità, che assorbe il 35,1% del totale delle domande. L'importo medio richiesto in regione per un prestito personale si attesta su 11.558 euro (durata media di 5 anni e 5 mesi), mentre per la cessione del quinto la media sale a 21.746 euro (durata media di 8 anni e 6 mesi).

​La situazione provincia per provincia

​Dall'analisi dettagliata delle otto province piemontesi emergono abitudini di credito e profili dei richiedenti nettamente diversificati.

​Biella: è la provincia che registra l'importo medio più alto in Piemonte per i prestiti personali (13.012 euro, con durata media di 5,4 anni ed età media di 45,5 anni). Al contrario, sul fronte della cessione del quinto mostra l'importo medio più basso della regione (19.630 euro) e l'età media dei richiedenti più elevata (55 anni e 1 mese).

​Vercelli: presenta una dinamica opposta a quella biellese. Se per i prestiti personali segna il valore medio più contenuto della regione (11.567 euro, durata 5,5 anni, età 43,7 anni), nella cessione del quinto conquista il primato regionale per l'importo medio più elevato (25.455 euro) e per la durata più lunga (9 anni e 3 mesi). A Vercelli si trovano inoltre i richiedenti di cessione del quinto più giovani del Piemonte (48 anni e 5 mesi).

​Novara: per i prestiti personali registra un importo medio di 12.766 euro e detiene la durata media del piano più alta della regione (5 anni e 8 mesi). Per le cessioni del quinto l'importo medio è di 21.289 euro, con la durata media più breve a livello regionale (8 anni esatti).

​Cuneo: spicca per avere i richiedenti di prestiti personali più giovani d'Italia e del Piemonte, con un'età media di soli 42 anni e 8 mesi (importo medio 11.609 euro). Per le cessioni del quinto l'importo medio sale a 23.019 euro (secondo dato più alto della regione), con un'età media di 48,5 anni.

​Alessandria: sul fronte dei prestiti personali registra l'età media più alta della regione per i richiedenti (45 anni e 9 mesi, con importo medio di 12.202 euro). Per la cessione del quinto l'importo medio richiesto si attesta a 21.579 euro, con una durata di 8,4 anni e un'età media di 50,8 anni.

​Torino: la provincia capoluogo si allinea sostanzialmente ai valori medi regionali. L'importo medio per i prestiti personali è di 12.002 euro (durata 5,4 anni, età media 44,8 anni). Per la cessione del quinto la cifra media richiesta raggiunge i 21.714 euro, con un piano di ammortamento medio di 8,4 anni ed un'età di 51,6 anni.

​Verbano-Cusio-Ossola: l'importo medio dei prestiti personali si attesta a 12.040 euro, registrando tra i piani di ammortamento più brevi (5 anni e 4 mesi). Nella cessione del quinto mostra invece una durata media tra le più estese in regione (9 anni e 1 mese), a fronte di un importo medio richiesto pari a 22.028 euro.

​Asti: registra un importo medio di 11.711 euro per i prestiti personali (durata 5,5 anni ed età media di 43,9 anni). Per la cessione del quinto la cifra media richiesta è di 19.924 euro, con una durata media del finanziamento di 8,9 anni e un'età media di 52,6 anni.

​Le categorie di richiedenti

​Come spiegato da Matteo Favaro, COO & Managing Director Financial Products Italy di Segugio.it: "la cessione del quinto permette di ottenere condizioni più vantaggiose rispetto ai prestiti tradizionali grazie alle garanzie offerte alle finanziarie, con un tasso medio che al momento è 132 punti base più basso rispetto ai prestiti personali".

​In Piemonte, a guidare la domanda di cessione del quinto sono soprattutto i dipendenti privati, che coprono il 49,4% delle richieste totali, seguiti dai pensionati (28,9%) e dai dipendenti pubblici (21,7%).